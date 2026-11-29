Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου και αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη και την προοπτική της κοινότητας Σαλαμιούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σύνδεσμος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Επίτροπο για την πρακτική και ουσιαστική, όπως σημειώνεται, στήριξη που παρέχει διαχρονικά στη Σαλαμιού, αλλά και ευρύτερα στις κοινότητες της υπαίθρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα δύο σημαντικά αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινότητας, τα οποία αφορούν την κατασκευή των Ξενώνων του Περιβαλλοντικού Κέντρου και το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Πυρήνα της Σαλαμιούς.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Σαλαμιούς και σχετική ανακοίνωση , ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια για υλοποίηση των δύο έργων, ενώ παράλληλα εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει στην προώθηση και νέων αναπτυξιακών προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι, όπου υπάρχουν ώριμα έργα, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι δυνατότητες ένταξής τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034. Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε, επίσης, η σημασία της αξιοποίησης από τις κοινότητες των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και η κρατική καθοδήγηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εγγραφή δρόμων, κυρίως εντός των ζωνών ανάπτυξης, καθώς και στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τον αστικό αναδασμό.

Το ζήτημα του αστικού αναδασμού συνδέθηκε με την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των περίκλειστων τεμαχίων, το οποίο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αξιοποίηση της γης και κατ’ επέκταση στην αναπτυξιακή πορεία της κοινότητας.

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Σαλαμιούς επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να συμβάλλει θετικά στην πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητας, επιδιώκοντας την προώθηση έργων και παρεμβάσεων που μπορούν να ενισχύσουν τις προοπτικές της Σαλαμιούς. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας και προώθηση των αναπτυξιακών στόχων της κοινότητας, με τον Σύνδεσμο να υπογραμμίζει ότι η Σαλαμιού μπορεί να έχει προοπτική και μέλλον μέσα από τη διεκδίκηση και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας ανάπτυξης.