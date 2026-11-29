Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Sigma Dos για λογαριασμό της ισπανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTVE, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 32,2% και εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει από 129 έως 134 έδρες στο Κογκρέσο των 350 εδρών.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ ακολουθεί με ποσοστό 28,8% και 119 έως 124 έδρες, ενώ το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 16,2% και 44 έως 48 έδρες. Το αριστερό Ευρύ Μέτωπο συγκεντρώνει ποσοστό 5,7% και εξασφαλίζει, βάσει των εκτιμήσεων, 10 έως 11 έδρες.

Στο επίκεντρο οι 176 έδρες

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσον το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν από κοινού τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία, ενδεχομένως και με τη στήριξη μικρότερων περιφερειακών κομμάτων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο και σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων, η Ακροδεξιά θα μπορούσε να συμμετάσχει στην κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα.

Διαφορετική εικόνα από δεύτερη δημοσκόπηση

Ωστόσο, η εκλογική αναμέτρηση παραμένει ανοικτή, καθώς δημοσκόπηση της SW Demoscopia για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου La Séptima εμφανίζει τους Σοσιαλιστές στην πρώτη θέση με 33% και 132 έως 138 έδρες.

Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει 30,2% και 121 έως 127 έδρες, ενώ το Vox εξασφαλίζει 15,3% και 44 έως 51 έδρες. Ακόμη και υπό αυτά τα δεδομένα, δεν αποκλείεται η εξασφάλιση πλειοψηφίας από τα δύο κόμματα της Δεξιάς.

Συμμετοχή ρεκόρ

Χαρακτηριστικό της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης είναι η ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι τις 18:00 τοπική ώρα η συμμετοχή είχε ανέλθει στο 68,1%, έναντι 53,1% την αντίστοιχη ώρα στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας βρέθηκαν η στεγαστική κρίση, το κόστος ζωής, η μεταναστευτική πολιτική και οι υποθέσεις διαφθοράς που έχουν προκαλέσει πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση Σάντσεθ.

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης παρακολουθείται στενά και από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, λόγω του ενδεχομένου αλλαγής του πολιτικού προσανατολισμού της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Πηγές: RTVE/Sigma Dos, Associated Press, CNN Greece, The Guardian