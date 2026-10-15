Δεν πήγε χαμένη η μεταμφίεση

Όταν τον Δεκέμβριο του 2025 ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, μεταμφιεζόταν με περούκα, καπέλο και γυαλιά ηλίου, για σκοπούς της έρευνας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις δημόσιες συγκοινωνίες, υπήρξαν ποικίλα σχόλια. Τα όσα αποκαλύπτονται από τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το σύστημα με τις δημόσιες συγκοινωνίες και τα λεωφορεία στην Κύπρο αποδεικνύουν τουλάχιστον ότι η μεταμφίεση δεν πήγε χαμένη. Τα ευρήματα, όχι μόνο της χθεσινής έκθεσης, αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα και δίνουν απαντήσεις γιατί η πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει να διατηρεί γυρισμένη την πλάτη στο λεωφορείο. Επομένως, οι αρμόδιοι, που είναι κατάλληλα αμφιεσμένοι και όχι για σκοπούς έρευνας, ας βρουν τις λύσεις που χρειάζονται όσο ακόμα είναι καιρός με αυτό το πονεμένο ζήτημα.