Ο Παράδεισος που υπόσχεται ο Αρχιεπίσκοπος στον Τυχικό

Τι πρέπει να υπογράψει ο Τυχικός για να επιστρέψει στις τάξεις της κυπριακής Συνόδου, με μισθό 4.500 μηνιαίως και σουίτα στην Αρχιεπισκοπή. Διαβάστε: «Θεία χάριτι, παρέχω, εις την Ορθόδοξον ήτοι την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, και την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Κύπρου, τον παρόντα, έγγραφον λίβελλον, δι’ ου καθομολογώ και στέργω άπαντα τα παρά των Αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων και των Τοπικών Συνόδων, καθώς και της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη 2016) αποφανθέντα» μπλα μπλα μπλα. Ο απλός άνθρωπος, που διαβάζει το πιο πάνω βέβαια, δεν καταλαβαίνει γρι και ως εκ τούτου απορεί γιατί ο Τυχικός δεν το υπογράφει. Η απάντηση είναι απλή. Στην κουλτούρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των φανατικών μουσουλμάνων υπάρχει ο ρόλος του μάρτυρα. Αυτού που μαρτυρά για την πίστη και βεβαίως έχει ως αντάλλαγμα την είσοδό του στον Παράδεισο. Αγαπητέ μου Τυχικέ, σκέψου λίγο τις πιθανότητες. Ότι δηλαδή είναι πολύ απίθανο να υπάρχει Παράδεισος. Το πιο πιθανό είναι ότι ο μόνος Παράδεισος που έχεις μπροστά σου είναι αυτό που σου προσφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Μια σουίτα στην Αρχιεπισκοπή, έναν καλό μισθό και καμπόσες κοτζάκαρες να σου φιλούν το χέρι. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένα πλάσμα, καλέ μου φίλε!