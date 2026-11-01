Κάθε χρόνο και καλύτερα με τον Δένδια υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, με τις παρελάσεις πλέον να έχουν καταντήσει υπερπαραγωγή. Τεράστιες σημαίες, βαρύγδουπα συνθήματα, θορυβώδη ελικόπτερα, εντυπωσιακά πλάνα από drone, διαγγέλματα πιλότων, πλάνα από πολεμικά πλοία και δηλώσεις ναυτών σε ναυστάθμους. Φέτος προστέθηκαν και οι μαζορέτες. Ωραίες κοπέλες να ζητωκραυγάζουν και να βγάζουν αναστεναγμούς πάθους στη θέα των λοκατζήδων και των ΟΥΚ. Γενικά βρίσκεται σε ανάπτυξη μια βιομηχανία κατασκευής υπερηρώων έτοιμων να καταδιώξουν τους Τούρκους και τον κάθε άλλον εχθρό μέχρι την άκρη της γης. Πρόκειται για μια νοοτροπία που κτίζεται σταδιακά και οδηγεί στη στρατιωτικοποίηση μιας ολόκληρης κοινωνίας.

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