Γιατί ο Χάρης Γεωργιάδης δεν ενημέρωσε την Αννίτα για την πρόθεσή του να μην στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου ακόμα κι αν πάρει το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος στις Προεδρικές; Διότι, λένε πηγές στον ΔΗΣΥ, ο Χάρης ήταν πολύ θυμωμένος με την απόφαση της Αννίτας να αποχωρήσει από τη διαδικασία διεκδίκησης του χρίσματος. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι η Αννίτα τους πρόδωσε «επιτρέποντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον Αβέρωφ να οδηγήσει τον ΔΗΣΥ στην ήττα». Ήταν θυμωμένοι επίσης διότι, όπως λένε, «η υποψηφιότητα Αβέρωφ δεν ενώνει αλλά διασπά το κόμμα, επιτρέποντας στον Χριστοδουλίδη να κερδίσει πολλά στελέχη από τον πρώτο γύρο». Από την άλλη, σύμφωνα με άτομα του στενού περιβάλλοντος της Αννίτας, «η κ. Δημητρίου μάλλον θα κέρδιζε τον Αβέρωφ Νεοφύτου έστω με μικρή διαφορά, αλλά η νίκη θα ήταν πύρρειος». Αν κατέβαινε υποψήφια, ο Αβέρωφ θα κατέβαινε ανεξάρτητος με δύο τινά να συμβαίνουν: Πρώτο, θα περνούσε στον δεύτερο γύρο ο Χριστοδουλίδης. Δεύτερον, ο ΔΗΣΥ θα οδηγούνταν σε διάσπαση. Εν ολίγοις είτε η Αννίτα εκβιάστηκε είτε όχι (εμείς συμφωνούμε με τον Χάρη), πήρε μια απόφαση πάνω από το προσωπικό της συμφέρον, ακόμα κι αν μέσα της πιστεύει ότι ο Αβέρωφ θα οδηγήσει το κόμμα σε μια ακόμα ήττα. Με την κίνηση που έκανε, ίσως σώσει την ενότητα του ΔΗΣΥ, αν και αυτό φαίνεται δύσκολο, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν στον ΔΗΣΥ αντανακλούν σε κάτι δομικό. Στο έλλειμμα ηγεσίας.