Στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής οδηγείται σήμερα η πρόταση νόμου της Ειρήνης Χαραλαμπίδου για προστασία των βουλευτών από αστικές αγωγές. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται τροποποίηση του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, ώστε οι βουλευτές να προστατεύονται και για δηλώσεις τους εκτός Βουλής, εφόσον αυτές αφορούν ζητήματα που συζητήθηκαν στη Βουλή. Η πρόταση νόμου δεν προέκυψε τυχαία. Ιδιώτες, οι οποίοι θίχτηκαν από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, καταχώρισαν αγωγές δυσφήμησης εναντίον βουλευτών για τοποθετήσεις τους σε τηλεοπτικές εκπομπές, επιχειρώντας έτσι να τους εκφοβίσουν και να τους φιμώσουν. Οι ίδιες τοποθετήσεις έγιναν και εντός της Βουλής, όπου όμως οι βουλευτές καλύπτονται από ασυλία.