Τα έφερε με τέτοιο τρόπο η μοίρα ώστε χθες στον χώρο των δικαστηρίων έπεσαν μούρη με μούρη ο μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας με τον μοναχό Νεκτάριο. Για τη σχέση των δύο μετά το σκάνδαλο στη Μονή Οσίου Αββακούμ, δεν χρειάζεται να λεχθούν πολλά. Μόνο άγια δεν είναι αυτή η σχέση. Κατά τη χθεσινή ημέρα, ακριβώς την ώρα που έβγαινε από το δικαστήριο ο Ταμασού Ησαΐας, έμπαινε ο Νεκτάριος με τον Πορφύριο. Ησαΐας και Νεκτάριος βρέθηκαν στο δικαστήριο για τις υποθέσεις που αντιμετωπίζουν, πάντα σε σχέση με τη μονή στο Φτερικούδι. Εννοείται ότι δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά, ούτε σαφώς και κουβέντα.