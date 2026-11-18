Στο ΔΗΚΟ αρχίζουν σιγά-σιγά να καταγράφονται οι πρώτες έντονες αντιδράσεις, στην προσπάθεια μελών της ηγετικής πυραμίδας, να καλλιεργήσουν και προετοιμάσουν το έδαφος για μία πιθανή συνεργασία του κόμματος με το ΕΛΑΜ στις προεδρικές του 2028, στο πλαίσιο στήριξης της υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη. Ήδη επώνυμα και γνωστά στελέχη του κόμματος, διαμηνύουν με αναρτήσεις τους στα ΜΚΔ και αρθρογραφία τους, ότι η οποιασδήποτε μορφής σύμπραξη και συνεργασία με το ΕΛΑΜ, δεν συνάδει με την ιδεολογία και ιστορία του ΔΗΚΟ και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Τα ακούνε και τα διαβάζουν άραγε αυτά, κάποιοι, όπως για παράδειγμα οι Νικόλας Παπαδόπουλος και Πανίκος Λεωνίδου, οι οποίοι έχουν επιδοθεί στο τελευταίο διάστημα σε μία απροκάλυπτη επιχείρηση «κανονικοποίησης» και «εξαγνισμού» του αμαρτωλού ΕΛΑΜ;
Νικόλα και Πανίκο ακούτε;
Κ.ΖΑΔΗΣ
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