Χωρίς σαββατιάτικες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα μείνει φέτος τα δύο Σάββατα των γιορτών η οδός Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί όπως πεζοδρομηθεί ο δρόμος για μερικές ώρες και τα Σάββατα (πέραν της Κυριακής), προκειμένου να γίνουν κανονικά εκεί οι διάφορες εκδηλώσεις, αυτό έφερε την έντονη αντίδραση των καταστηματαρχών που ζήτησαν να γίνουν εκδηλώσεις με αυτοκίνητα. Όταν τους εξηγήθηκε ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας, προτίμησαν να μην γίνουν καθόλου εκδηλώσεις και να μεταφερθούν αλλού! Το θέμα τέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι «αφού δεν θέλουν» ας γίνουν αλλού. Μειοψήφησε ο Δήμαρχος Αρμεύτης, ότι είναι θέμα αρχής να γίνουν εκεί οι εκδηλώσεις με ασφάλεια και άρα πεζόδρομο και ότι ο δρόμος ανήκει σε όλους του λεμεσιανούς. Βασικά, το συμβούλιο διαφωνούσε με τους καταστηματάρχες, και έψαξε άλλη λύση να τελειώνουν με τα καπρίτσια.