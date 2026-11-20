Τα έργα ανάπλασης στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας έχουν θετικό πρόσημο, ωστόσο αυτό για το οποίο ο Δήμος Λάρνακας θα πρέπει να μεριμνήσει είναι η τακτική καθαριότητα των δρόμων και πεζοδρομίων και γενικά ο ευπρεπισμός τους. Σίγουρα, είναι ωραία η νέα όψη που απέκτησε το εμπορικό κέντρο της πόλης, αλλά οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Και η καθαριότητα είναι μία σημαντικότατη παράμετρος.

Ξεκίνησε η τοποθέτηση σκιάστρων στην εμπορική οδό Ζήνωνος Κιτιέως, στο κέντρο της Λάρνακας. Ήταν ένα αίτημα των καταστηματαρχών του εμπορικού κέντρου, το οποίο υλοποιείται έπειτα από την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης των δρόμων για διευκόλυνση ΑμεΑ. Στη Ζήνωνος Κιτιέως απομένει, πλέον, μόνο ένα μικρό κομμάτι του δρόμου για ανακατασκευή, από το ξενοδοχείο «Άτριουμ Ζήνων» μέχρι το Μουσείο Πιερίδη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.