Χάρη στην πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, οι καταναλωτές θα μπορούν πλέον να γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν στα πρατήρια καυσίμων. Με την υπερψήφιση της από την ολομέλεια της Βουλής, κατά την προχθεσινή της συνεδρία, καθίσταται υποχρεωτική η ευδιάκριτη αναγραφή στην απόδειξη λιανικής πώλησης καυσίμων των βασικών στοιχείων που διαμορφώνουν την τελική τιμή. Έτσι, ο καταναλωτής θα γνωρίζει όχι μόνο πόσα πληρώνει, αλλά και πώς κατανέμεται το ποσό μεταξύ της αξίας των καυσίμων, των φόρων και άλλων επιβαρύνσεων. Το όφελος από τη νέα νομοθετική ρύθμιση είναι διπλό: πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή και, μέσω της διαφάνειας που διασφαλίζεται, άσκηση πίεσης για χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα.