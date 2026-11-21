Δύο βουλευτές, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ζήτησαν από την υπουργό Παιδείας συγκεκριμένα στοιχεία για τα κλιματιστικά στα σχολεία. Πόσα εγκαταστάθηκαν, πόσα λειτουργούν, πόσα σχολεία παραμένουν χωρίς κλιματισμό και τι γίνεται με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις; Ο Χρίστος Χριστοφίδης έλαβε απάντηση στις 6 Νοεμβρίου και ο Δημήτρης Μπάρος στις 16 Νοεμβρίου. Ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, έλαβαν επιστολές, γιατί απαντήσεις στα ερωτήματά τους δεν πήραν. Αντ' αυτών, το ΥΠΑΝ επιστράτευσε σχεδόν πανομοιότυπες αναφορές στη σταδιακή υλοποίηση του έργου και στις τεχνικές δυσκολίες. Και όλα αυτά ενώ, μετά την παρουσίαση στοιχείων από την υπουργό τον Σεπτέμβριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέγραψε σοβαρές εκκρεμότητες ακόμη και σε σχολεία που εμφανίζονταν ως ολοκληρωμένα. Η απουσία επικαιροποιημένων στοιχείων για το πόσα σχολεία διαθέτουν πλέον λειτουργικά κλιματιστικά γεννά νέα ερωτήματα για την πραγματική πορεία υλοποίησης του έργου.