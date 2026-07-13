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Ημέρα της Βαστίλης στη Νέα Υόρκη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πολίτες συμμετέχουν σε ένα μάθημα χορού στο γρασίδι κατά τη διάρκεια του ετήσιου εορτασμού της Ημέρας της Βαστίλης στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 12 Ιουλίου 2026. EPA/Kena Betancur.

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