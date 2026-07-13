Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας: 15 συλλήψεις και 387 τροχαίες καταγγελίες

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δεκαπέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, μέθη, πρόκληση ανησυχίας και διασάλευση της ειρήνης, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου, τροχαία αδικήματα κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 571 οχήματα και ελέγχθηκαν 769 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 47 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 387 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 41 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 129 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 113 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 2 θετικά αποτέλεσμα.