Φον ντερ Λάιεν: «Υπάρχει ανανεωμένη δυναμική στο Κυπριακό» - Νέο ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό διορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε με ανάρτηση ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει τη Δευτέρα, νέο ειδικό εκπρόσωπο εκ μέρους της Επιτροπής για το Κυπριακό.

«Ήταν μια καλή συνομιλία με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Μπορούμε να διακρίνουμε μια ανανεωμένη δυναμική για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί» και εξέφρασε την προσδοκία της «για πρόοδο τους επόμενους μήνες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια «με κάθε αναγκαία βοήθεια και τα μέσα που διαθέτει», ενώ ανακοίνωσε ότι «αύριο θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος» της Κομισιόν για το Κυπριακό, ενόψει της εντατικοποίησης της ευρωπαϊκής εμπλοκής.

Ο πρώην Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Γιοχάνες Χαν, παραιτήθηκε στις 23 Μαρτίου από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, καθώς ανέλαβε την προεδρία του Γενικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας. Ο Χαν είχε διοριστεί στη θέση τον Μάιο του 2025, έπειτα από πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου.

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, δεν είχε καταστεί δυνατό να επιβεβαιώσει το ΚΥΠΕ τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον διορισμό του διαδόχου του Χαν, δεδομένου ότι η ανακοίνωση θα γίνει τη Δευτέρα, χωρίς να μεσολαβεί Κολλέγιο των Επιτρόπων.

Good call with @antonioguterres.



We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.



The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come.



The… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ