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Αγρυπνία για τα θύματα της επίθεσης στο CSD στο Βερολίνο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ένα άτομο κρατάει μια παιδική πάπια με μια πινακίδα καθώς οι άνθρωποι θρηνούν σε αγρυπνία για τα θύματα μετά την επίθεση στα περίχωρα της Ημέρας της Οδού Κρίστοφερ (CSD), στο Βερολίνο της Γερμανίας, στις 2 Αυγούστου 2026. Η αγρυπνία ακολούθησε μια επίθεση εμβολισμού με όχημα κοντά στην εκδήλωση της Ημέρας της Οδού Κρίστοφερ (CSD) στο Βερολίνο στις 25 Ιουλίου 2026. Η επίθεση σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε 29 άλλα και διερευνάται ως ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση. EPA/Fadi Yousef

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