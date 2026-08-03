Καρούσος προς Χριστοδουλίδη: «Αρκετά μας ταλαιπώρησες, άφησέ μας ήσυχους» (ηχητικό)

Σκληρό μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος, με αφορμή τις πληροφορίες για αξιοποίηση στελεχών του κόμματος στον επικείμενο ανασχηματισμό. Μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6», είπε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν επιθυμεί συμμετοχή στελεχών του στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και προειδοποίησε ότι μια τέτοια επιλογή θα σημαίνει «ευθεία σύγκρουση» με το κόμμα. «Θέλουμε να μας αφήσει ήσυχους. Αρκετά ταλαιπώρησε αυτό το κόμμα», ανέφερε. «Δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε κανένα στέλεχός μας να είναι μέλος αυτής της κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε αυτόν τον ανασχηματισμό».

Ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε και σε ονόματα που ακούγονται για τον ανασχηματισμό, μεταξύ αυτών και του Χρίστου Αγγελίδη, στον οποίο έστειλε δημόσιο μήνυμα. «Ο φίλος ο Χρίστος κουβαλά ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία», είπε, παραπέμποντας στη σύνδεση της οικογένειάς του με τον Γλαύκο Κληρίδη, και πρόσθεσε: «Να μην πάει να αμαυρώσει το όνομά του σε αυτή την ιστορία για 18 μήνες σε ένα Υφυπουργείο ή ένα Υπουργείο». Αναφερόμενος γενικότερα στα στελέχη του ΔΗΣΥ που φέρονται να έχουν δεχθεί ή να δέχονται προτάσεις, τα κάλεσε «να σεβαστούν τους χιλιάδες ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού που τους ψήφιζαν και τους υποστήριζαν μέχρι σήμερα» και «να σεβαστούν αυτή την παράταξη και τις αποφάσεις αυτής της παράταξης». Σημείωσε, πάντως, ότι άλλα στελέχη έχουν απορρίψει προτάσεις του Προεδρικού: «Αυτό εγώ προσωπικά το σέβομαι και μπράβο τους».

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα η στάση του κόμματος απέναντι στον Πρόεδρο ήταν ηπιότερη από ό,τι θα μπορούσε. «Νομίζω είναι γενικά αποδεκτό ότι η αντιπολίτευση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε να ήταν μέχρι σήμερα», είπε. «Δεν μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός να δέχεται σφαλιάρες κάθε μέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Εξηγώντας τι εννοεί με την «εποικοδομητική αντιπολίτευση», ανέφερε: «Σου περνώ τα νομοσχέδιά σου, αν και εφόσον τα θεωρώ σωστά, αλλά έρχεσαι από την άλλη και μου ρίχνεις μια σφαλιάρα και μετά σου ξαναψηφίζω κάτι και την επόμενη έρχεσαι να μου ρίξεις κι άλλη. Αυτό πρέπει να σταματήσει». Πρόσθεσε ότι ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδης θα βρεθούν ούτως ή άλλως απέναντι στις επόμενες προεδρικές: «Θα κοντραριστούμε για τις προεδρικές εκλογές. Να το κάνουμε τίμια και έντιμα, όχι με χτυπήματα κάτω από τη μέση».

Σε ό,τι αφορά την εσωκομματική δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές, ο Γιάννης Καρούσος είπε ότι ενημερώθηκε για τα αποτελέσματά της σε συνάντηση της ηγεσίας, εκφράζοντας ενόχληση για τη διαρροή της. «Δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει αυτή η δημοσκόπηση», είπε, σημειώνοντας ότι έπρεπε να παραμείνει εργαλείο «για καθαρά εσωτερικούς σκοπούς προγραμματισμού του κόμματος», ώστε να μη δημιουργηθεί εσωστρέφεια. Αποκάλυψε, παράλληλα, ότι «υπάρχουν τρεις σοβαρές ενδεχόμενες υποψηφιότητες» από τον χώρο του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας και τάχθηκε υπέρ της επίσπευσης της εσωκομματικής διαδικασίας επιλογής υποψηφίου, ώστε να δοθεί χρόνος στον εκλεκτό του κόμματος να οργανώσει την προεκλογική του εκστρατεία και να έρθει κοντά στην κοινωνία.