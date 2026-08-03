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Δεν πέφτει με τίποτα ο υδράργυρος - Στους 40 βαθμούς ξανά η θερμοκρασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τρίωρη κίτρινη προειδοποίηση για σήμερα

Σε ισχύ τίθεται σήμερα νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλή θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 14:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, η μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκεται στο κίτρινο.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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