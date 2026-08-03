Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική στη σκιά της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς πιλότους

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός κι ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επί ποδός όλο το βράδυ διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων εξακολουθούν και επιχειρούν μαζί με εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Έως και χθες στις 12.05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα (30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας,προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Εξάλλου, κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα αναπτυχθούν στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.

Ειδικότερα σήμερα στις 11:00, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη, του συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ