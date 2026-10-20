Αλβανία: Η επένδυση δισεκατομμυρίων του γαμπρού του Τραμπ που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους – Στο στόχαστρο ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα

Μαθητές και φοιτητές πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν λάβει βίαιη τροπή τις τελευταίες ημέρες, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στους δρόμους των Τιράνων. Πέρα από την αντίθεση στην τουριστική ανάπτυξη, οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τη διαφθορά, το υψηλό κόστος σπουδών, τις ελλείψεις στα πανεπιστήμια και τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές των νέων.

Το αίτημα για παραίτηση του πρωθυπουργού κυριαρχεί πλέον στις συγκεντρώσεις, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την εξουσία υπό την πίεση των επεισοδίων.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Η απαρχή της κρίσης εντοπίζεται στις αντιδράσεις για τα σχέδια μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης στην παράκτια περιοχή Βγιόσα-Νάρτα, γνωστή για τη μοναδική βιοποικιλότητά της και ιδιαίτερα για τους πληθυσμούς φλαμίνγκο που φιλοξενεί.

Το κίνημα απέκτησε την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», με τους διαδηλωτές να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πτηνό ως σύμβολο της προσπάθειας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή έως και 10.000 πολυτελών κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές που προηγουμένως καλύπτονταν από καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας.

Η κατασκευή του συγκροτήματος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι απειλεί ένα από τα σημαντικότερα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Οι αντιδράσεις ενισχύθηκαν όταν άρχισαν εργασίες διάνοιξης δρόμων και προετοιμασίας της περιοχής, με περιβαλλοντικές οργανώσεις να καταγγέλλουν καταστροφές σε αμμόλοφους και δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες διαδηλωτών που επικαλείται ο Guardian, η πολυτελής επένδυση αποτέλεσε την αφορμή για να εκδηλωθεί μια συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία πλέον αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας, την οικονομία και την ποιότητα ζωής.

Καταγγελίες για παράκαμψη των ευρωπαϊκών κανόνων

Σοβαρές επικρίσεις κατά της αλβανικής κυβέρνησης διατύπωσε η Ολλανδή ευρωβουλευτής των Πρασίνων Τίνεκε Στρικ, η οποία συμμετείχε σε διερευνητική αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αλβανία τον περασμένο Ιούνιο.

Μιλώντας στον Guardian, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Ράμα επιχειρεί να επιταχύνει την αδειοδότηση του έργου προτού η χώρα υποχρεωθεί να εφαρμόσει πλήρως το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει σε επενδυτές με ειδικό στρατηγικό καθεστώς να προχωρούν σε αναπτύξεις σε περιοχές που προηγουμένως προστατεύονταν.

Η ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι, παρά τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει παρουσιάσει η αλβανική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει καταργηθεί η επίμαχη νομοθεσία.

Παράλληλα, αμφισβητεί την αξιοπιστία της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτιμώντας ότι η επιτάχυνσή της εξυπηρετεί την προώθηση της επένδυσης και όχι την ουσιαστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες για τις συνέπειες της συγκεκριμένης νομοθεσίας, καθώς η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων των υποψήφιων χωρών.

Το επιχείρημα της οικονομικής ανάπτυξης

Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα παρουσιάζει τη συγκεκριμένη επένδυση ως σημαντική ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας και την αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος.

Κατά τη διάρκεια τουριστικού φόρουμ στις Βρυξέλλες, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η τελική απόφαση για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να βασιστεί σε επιστημονικά δεδομένα και όχι στις πιέσεις των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία και ανάδειξη της φύσης, δημιουργώντας παράλληλα νέες οικονομικές ευκαιρίες.

Ανάλογη θέση εκφράζει και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος στις 8 Οκτωβρίου υποστήριξε ότι το έργο σχεδιάζεται με υψηλές αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ώστε η περιοχή να αποκτήσει μεγαλύτερη οικολογική ανθεκτικότητα.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ωστόσο, απορρίπτουν αυτή την προσέγγιση.

Ο Αλεξάντερ Τράιτσε, εκπρόσωπος της οργάνωσης PPNEA, υποστηρίζει ότι η οικολογική αξία της περιοχής έχει ήδη τεκμηριωθεί επιστημονικά και ότι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός τόσο μεγάλου έργου απαιτεί πολυετή παρακολούθηση.

Κατά την άποψή του, η επανεξέταση της δυνατότητας οικοδόμησης σε ένα ήδη αναγνωρισμένο οικοσύστημα υψηλής περιβαλλοντικής αξίας δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τις πραγματικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Η σύγκρουση με την ευρωβουλευτή και το διακύβευμα της ΕΕ

Η αντιπαράθεση απέκτησε και προσωπικό χαρακτήρα, όταν η Τίνεκε Στρικ κατηγόρησε ευθέως τον Αλβανό πρωθυπουργό ότι προτάσσει τα συμφέροντα της επένδυσης έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Η ίδια κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει πιο αποφασιστικά, υποστηρίζοντας ότι η ανοχή απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές ενδέχεται να υπονομεύσει την αξιοπιστία της ενταξιακής διαδικασίας.

Ο Ράμα αντέδρασε έντονα, απορρίπτοντας τις καταγγελίες και κατηγορώντας την ευρωβουλευτή ότι προβάλλει ανυπόστατα σενάρια, ενώ, κατά τον ίδιο, παραβλέπει τη σοβαρότητα των βίαιων επεισοδίων στα Τίρανα.

Η υπόθεση εξελίσσεται έτσι σε δοκιμασία για την αλβανική κυβέρνηση, αλλά και για τη σχέση της χώρας με τις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι μεγάλες επενδύσεις είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η επιδίωξη αυτή δεν μπορεί να δικαιολογεί την αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Στο μεταξύ, οι διαμαρτυρίες που άρχισαν με αίτημα τη διάσωση ενός φυσικού οικοσυστήματος έχουν μετατραπεί σε ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο διακυβέρνησης της Αλβανίας, με το μέλλον της επένδυσης Κούσνερ να παραμένει στο επίκεντρο της κρίσης.