Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Φωτογραφίες

«57 χρόνια από τη σφαγή στο Τλατελόλκο: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν δικαιοσύνη και αλήθεια στην Πόλη του Μεξικού»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία για την 57η επέτειο της σφαγής στο Τλατελόλκο στις 2 Οκτωβρίου 1968, στην Πόλη του Μεξικού, Μεξικό, 02 Οκτωβρίου 2025.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια για τη σφαγή των φοιτητών που συνέβη πριν από 57 χρόνια, το 1968, κατά την οποία περισσότερα από 300 άτομα σκοτώθηκαν στην Πλατεία των Τριών Πολιτισμών στο Τλατελόλκο από τις Μεξικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και παραστρατιωτικές ομάδες.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, οι διαδηλωτές εξέφρασαν υποστήριξη στον παλαιστινιακό αγώνα.

EPA/Isaac Esquivel

Tags

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα