«57 χρόνια από τη σφαγή στο Τλατελόλκο: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν δικαιοσύνη και αλήθεια στην Πόλη του Μεξικού»

Άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία για την 57η επέτειο της σφαγής στο Τλατελόλκο στις 2 Οκτωβρίου 1968, στην Πόλη του Μεξικού, Μεξικό, 02 Οκτωβρίου 2025.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια για τη σφαγή των φοιτητών που συνέβη πριν από 57 χρόνια, το 1968, κατά την οποία περισσότερα από 300 άτομα σκοτώθηκαν στην Πλατεία των Τριών Πολιτισμών στο Τλατελόλκο από τις Μεξικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και παραστρατιωτικές ομάδες.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, οι διαδηλωτές εξέφρασαν υποστήριξη στον παλαιστινιακό αγώνα.

EPA/Isaac Esquivel