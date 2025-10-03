Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Μονάχου μετά τον συναγερμό για υπερπτήσεις drones

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση 17 πτήσεων και την ταλαιπωρία σχεδόν 3.000 επιβατών.

Επαναλειτουργεί από σήμερα το πρωί το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο είχε παραμείνει επί ώρες κλειστό, έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία drones στον εναέριο χώρο του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Κύπρο), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου.

Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.

cnn.gr

