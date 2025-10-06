Γιόρτασαν την Εθνική Ημέρα Σάλσα στο Πουέρτο Ρίκο

Οι λάτρεις της σάλσα χορεύουν κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στην Πλατεία Ανεξαρτησίας στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, 5 Οκτωβρίου 2025. Χιλιάδες λάτρεις της σάλσα της Σάλσα γιόρτασαν την Εθνική Ημέρα Σάλσα 2025 στο Πουέρτο Ρίκο, αφιερωμένη στον θρυλικό τραγουδιστή Ισμαέλ Ριβέρα στα γενέθλιά του. EPA/Thais Llorca

