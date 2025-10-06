Μόνο ο Πρόεδρος δεν είδε τίποτα!

Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα – Τρεις οδηγοί στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Ένας Πρόεδρος ο οποίος, όχι μόνο δεν είδε οτιδήποτε μεμπτό στη συμπεριφορά της Αστυνομίας έναντι των διαδηλωτών έξω από το Υπεξ την περασμένη Πέμπτη, αλλά και βγαίνει και μας λέει και από πάνω να «σεβαστούμε τα μέλη των ΣΑ και να τα αφήσουμε να λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου που ψήφισε η Βουλή», ένα πράγμα δείχνει. Πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεται και πόσο αποκομμένος είναι από την κοινωνία. Και ύστερα διερωτάται γιατί δεν «τζιζάρει» στις δημοσκοπήσεις και γιατί η δημοτικότητά του έπεσε στα Τάρταρα. Μα για τον απλούστερο λόγο ότι ζεις στον κόσμο σου Πρόεδρε και δεν αφουγκράζεσαι την κοινωνία.

Βούδας

