Προεδρική κάλυψη στον Γιάννη Παναγιώτου για ΑΤΑ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλυψε πλήρως τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, για τους χειρισμούς του στο θέμα της ΑΤΑ, αδειάζοντας τους επιχειρηματικούς κύκλους που διαρρέουν ότι, τα όσα προωθεί υπέρ των εργαζομένων ο υπουργός εξόργισαν τον Πρόεδρο.

Σε υπόδειξη ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του κ. Παναγιώτου και γι' αυτό συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε: «Όχι, οι υπουργοί (σ.σ. Εργασίας και Οικονομικών) λειτουργούν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είμαι σε συνεχή διαβούλευση, ενδιαφέρομαι, και φυσικά θα συναντήσω τους υπουργούς, για να δω πώς προχωρούμε, έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν».

ΜΧΣ