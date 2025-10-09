Καβούρια πολυτελείας

Ένας εργάτης κρατά και κόβει πόδια καβουριών σε φάρμα εκτροφής καβουριών με μαλακό κέλυφος στο Μπαντά Ατσέ, Ινδονησία, στις 6 Οκτωβρίου 2025. Η εκτροφή καβουριών με μαλακό κέλυφος γίνεται συνήθως κόβοντας όλα τα πόδια και το σκληρό κέλυφος του καβουριού, ώστε να διεγερθεί η ανάπτυξη νέου, πιο μαλακού κελύφους πριν από τη συγκομιδή και την κατανάλωση. Αποτελεί επίσης ένα από τα εξαγώγιμα προϊόντα με υψηλή ζήτηση σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

