Η Λευκωσία χαιρετίζει την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Η Κύπρος χαιρετίζει την ανακοίνωση της επίτευξης της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

«Επαινώ τις ΗΠΑ για την ηγεσία τους και τις συνεχείς διπλωματικές τους προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση», είπε, σημειώνοντας ότι, η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας «είναι πλέον απολύτως ζωτικής σημασίας».