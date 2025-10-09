Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Η Λευκωσία χαιρετίζει την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών

Η Κύπρος χαιρετίζει την ανακοίνωση της επίτευξης της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

«Επαινώ τις ΗΠΑ για την ηγεσία τους και τις συνεχείς διπλωματικές τους προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση», είπε, σημειώνοντας ότι, η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας «είναι πλέον απολύτως ζωτικής σημασίας».

Tags

Υπουργείο ΕξωτερικώνΚΟΜΠΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα