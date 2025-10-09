Η Λευκωσία χαιρετίζει την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Η Κύπρος χαιρετίζει την ανακοίνωση της επίτευξης της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.
«Επαινώ τις ΗΠΑ για την ηγεσία τους και τις συνεχείς διπλωματικές τους προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση», είπε, σημειώνοντας ότι, η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας «είναι πλέον απολύτως ζωτικής σημασίας».
Cyprus welcomes the announcement of reaching the first phase of the #Gaza ceasefire / hostage deal.— Constantinos Kombos (@ckombos) October 9, 2025
I commend the US for its leadership and its sustained diplomatic efforts to this end.
Full implementation of the agreement is now absolutely vital.