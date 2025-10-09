Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Η Ιλαρία Σάλις είναι μια από τις πιο συζητημένες πολιτικές φιγούρες της Ευρώπης. Η 41χρονη Ιταλίδα δασκάλα και ακτιβίστρια της Αριστεράς έγινε σύμβολο αντίστασης μετά τη σύλληψή της στην Ουγγαρία και την επακόλουθη εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκτώντας ασυλία απέναντι στις κατηγορίες που τη βάραιναν. Η υπόθεσή της δεν είναι απλώς νομική, είναι πολιτική, ιδεολογική και βαθιά συμβολική για το μέλλον του κράτους δικαίου στην Ευρώπη.

Γεννημένη στο Μιλάνο το 1984, η Ιλαρία Σάλις σπούδασε Ιστορία και Κλασικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και εργάστηκε για χρόνια ως εκπαιδευτικός. Από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στο αντιφασιστικό κίνημα και σε κοινωνικές πρωτοβουλίες υπέρ των δικαιωμάτων των κρατουμένων και των προσφύγων. Η δράση της την έφερε, ωστόσο, στο στόχαστρο των ουγγρικών αρχών το 2023, όταν συνελήφθη στη Βουδαπέστη κατηγορούμενη για επίθεση εναντίον ακροδεξιών διαδηλωτών κατά τη διάρκεια του ετήσιου εθνικιστικού γεγονότος “Day of Honour”.

Αντιμετώπισε κατηγορίες για συμμετοχή σε «εγκληματική ακροαριστερή οργάνωση» και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Η Σάλις κρατήθηκε για πάνω από έναν χρόνο σε φυλακές της Ουγγαρίας υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες, τις οποίες η ίδια περιέγραψε ως «απάνθρωπες και εξευτελιστικές». Οι εικόνες της να οδηγείται στο δικαστήριο δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στα πόδια προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία και ευρύτερα στην Ευρώπη, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλλουν τις πρακτικές της ουγγρικής κυβέρνησης.

Τον Ιούνιο του 2024, η Ιλαρία Σάλις εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς (AVS), συγκεντρώνοντας πάνω από 170.000 ψήφους. Η εκλογή της της χάρισε την κοινοβουλευτική ασυλία και οδήγησε στην απελευθέρωσή της από την κατ’ οίκον κράτηση. Σήμερα, συμμετέχει στην ευρωομάδα της Αριστεράς (The Left/GUE-NGL) και δραστηριοποιείται σε επιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά ελευθέρια και τη δικαιοσύνη.

Ιλαρία Σάλις: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα της Ουγγαρίας να αρθεί η ασυλία της

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με οριακή πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης της ασυλίας της, απορρίπτοντας το αίτημα των ουγγρικών αρχών για άρση της. Η ίδια χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «νίκη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον αντιφασισμό».

Η Ιλαρία Σάλις συνεχίζει να απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της ως πολιτικά υποκινούμενες, υποστηρίζοντας ότι η Ουγγαρία χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη ως μέσο εκφοβισμού και φίμωσης των αντιπάλων του καθεστώτος Όρμπαν. Παράλληλα, δηλώνει αποφασισμένη να αξιοποιήσει την κοινοβουλευτική της θέση για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των φυλακισμένων, των πολιτικών κρατουμένων και όσων υφίστανται άδικες διώξεις σε όλη την Ευρώπη.

Η υπόθεσή της έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα της Ουγγαρίας και της Ιταλίας. Έχει γίνει σύμβολο της ευρωπαϊκής μάχης για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία, σε μια εποχή που τα όρια μεταξύ δικαιοσύνης και πολιτικής εκδικητικότητας γίνονται ολοένα πιο θολά.

Πηγή: lifo.gr