Νότια Κορέα - Ιαπωνία: Οι ηγέτες παίζουν τύμπανα

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιαπωνίας δείχνει τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ (αριστερά), και την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, να παίζουν τύμπανα στη Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία, στις 13 Ιανουαρίου 2026 (δόθηκε στη δημοσιότητα στις 14 Ιανουαρίου 2026).

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας πραγματοποιούσε διήμερη επίσημη επίσκεψη εργασίας στην Ιαπωνία, με επίκεντρο τη διμερή σύνοδο κορυφής με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό.

Φωτογραφία: EPA / Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Υπουργικού Συμβουλίου Ιαπωνίας – JAPAN OUT