Το Βερολίνο στο πλάι της Κύπρου όποτε το χρειαστεί, λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ σε δηλώσεις με Γεραπετρίτη

Η Γερμανία θα βρίσκεται στο πλάι της Κύπρου όποτε αυτή το χρειαστεί, δήλωσε σήμερα στο Βερολίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών, Βάντεφουλ, στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα ομόλογό του Γεραπετρίτη, μετά τη συνάντηση που είχαν.

Ο Ελληνας Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε από πλευράς του ότι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άρρηκτα με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. "Η στήριξή μας στην Κύπρο είναι έμπρακτη μέσω της αμυντικής μας συνδρομής. Εκφράζουμε επίσης την αλληλεγγύη μας προς τις σύμμαχες χώρες του Κόλπου, οι οποίες έχουν δεχθεί επίθεση αναίτια", είπε.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «επισκέφθηκα πρόσφατα την Κύπρο για να εκδηλώσω την αλληλεγγύη μου. Όχι μόνον με λόγια, αλλά και με πράξεις. Εάν χρειαστεί και στρατιωτική και πολιτική στήριξη, η Γερμανία θα το πράξει. Στεκόμαστε στο πλάι της Κύπρου. Αυτό δεν αμφισβητείται. Είμαστε και οι δύο μέλη της ΕΕ».

Συνεχίζοντας είπε ότι «πρέπει να θυμίσω πως η Γερμανία στα πλαίσια της UNIFIL, έχει αναλάβει μεγάλη ευθύνη εδώ και πολλά χρόνια. Γερμανική φρεγάτα επιχειρεί στην περιοχή σε θέματα που αφορούν στον Λίβανο. Εξήγησα και στο συνάδελφό μου πως έχουμε δεσμεύσεις στην περιοχή, αλλά στην ΕΕ έχουμε διαμερισμό εργασίας και ο καθένας έχει τον τομέα του. Προτεραιότητά μας είναι ο βόρειος και ανατολικός τομέας του ΝΑΤΟ».

Ανέφερε ότι «οι ναυτικές μας δυνάμεις έχουν πολύ έντονη παρουσία στον βόρειο Ατλαντικό, ενώ έχουμε μεραρχία και στις χώρες της Βαλτικής».

Όπως είπε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, «συνομίλησα με τον συνάδελφό μου Κωνσταντίνο Κόμπο για το εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βοήθειας προς την Κύπρο και συμφωνήσαμε πως την παρούσα στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Εάν όμως η Κύπρος μας χρειαστεί θα είμαστε αμέσως εκεί. Μπορούν να στηριχθούν πάνω μας. Η Ευρώπη είναι στο θέμα αυτό ενωμένη».

Στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών τέθηκε και το ερώτημα εάν Γερμανία και Ελλάδα θα στηρίξουν πιθανό αίτημα της Κύπρου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ απέφυγε να απαντήσεις απευθείας στο ερώτημα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει τις οποιεσδήποτε επιλογές της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ