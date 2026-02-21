Διαμαρτυρία στο Γιοχάνεσμπουργκ κατά της έλλειψης νερού

Κάτοικοι διαφόρων προαστίων κατεβαίνουν στους δρόμους της περιοχής Μέλβιλ για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη νερού σε πολλά μέρη του Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, στις 21 Φεβρουαρίου 2026. Η πόλη αντιμετωπίζει μια ολοένα και πιο δεινή κατάσταση με το νερό, με πολλές γειτονιές να φτάνουν ήδη στο "μηδενικό" επίπεδο, καθώς οι βρύσες τους έχουν στερέψει. Ένας συνδυασμός διακοπών ρεύματος, ελαττωματικών υποδομών ύδρευσης και πολιτικής ανικανότητας έχει οδηγήσει τους κατοίκους στους δρόμους (EPA/KIM LUDBROOK).

