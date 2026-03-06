Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Φωτογραφίες

Διαμαρτυρία στη Σεούλ κατά της πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το μέλος της οργάνωσης Korean University Progressive Union κρατά φωτογραφίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και ενάντια στην επικείμενη κοινή στρατιωτική άσκηση Νότιας Κορέας – Ηνωμένων Πολιτειών, έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ, Νότια Κορέα, 6 Μαρτίου 2026.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση που στόχευσε πολλαπλές τοποθεσίες στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου 2026, με το Ιράν να απαντά με αντίποινα και επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

EPA / JEON HEON-KYUN

Tags

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα