Διαμαρτυρία στη Σεούλ κατά της πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Το μέλος της οργάνωσης Korean University Progressive Union κρατά φωτογραφίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και ενάντια στην επικείμενη κοινή στρατιωτική άσκηση Νότιας Κορέας – Ηνωμένων Πολιτειών, έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ, Νότια Κορέα, 6 Μαρτίου 2026.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση που στόχευσε πολλαπλές τοποθεσίες στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου 2026, με το Ιράν να απαντά με αντίποινα και επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

EPA / JEON HEON-KYUN