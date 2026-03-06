Sky News: Δεν ήταν τυχαία η επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Διπλός συναγερμός ακούστηκε χθες γύρω από τη βρετανική στρατιωτική βάση RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Στρατιώτες και προσωπικό κλήθηκαν να προφυλαχθούν ενώ η κατάσταση, ευτυχώς, έληξε γρήγορα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sky News, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, που επισκεπτόταν τη βάση εκείνη την ώρα, μεταφέρθηκε σε ασφαλές, κλειστό χώρο, πριν από τη συμμετοχή του σε τηλεδιάσκεψη του COBRA.

Δεν ήταν τυχαία η επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Την Κυριακή, ένα μικρό drone διέσχισε τις αμυντικές γραμμές και προκάλεσε ζημιές σε ένα υπόστεγο, που χρησιμοποιείται για τα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2, στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Οι στρατιωτικοί επισημαίνουν στο Sky News ότι η επίθεση πιθανότατα δεν ήταν τυχαία: το υπόστεγο και τα αεροσκάφη είναι ευδιάκριτα στο Google Maps, γεγονός που το καθιστούσε εύκολο στόχο.

Η Βρετανία στέλνει καθυστερημένα αντιτορπιλικό στην Κύπρο

Η ανάπτυξη ενός βρετανικού αντιτορπιλικού (destroyer) στην Κύπρο, θα καθυστερήσει έως την επόμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η επιλογή αυτή υπήρχε ήδη για εβδομάδες, σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι. Αντιθέτως, όπως σημειώνει το Sky News η γαλλική φρεγάτα, Languedoc, έφτασε άμεσα στην περιοχή, έχοντας τη δυνατότητα να αποπλεύσει χωρίς καθυστέρηση.

Ελικόπτερα τύπου wildcat στην Κύπρο το σαββατοκύριακο

Στην Κύπρο έχουν ήδη αναπτυχθεί επίγειες βραχυχρόνιες αεράμυνες, ενώ τα ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητα εντοπισμού drones αναμένεται να φτάσουν το Σαββατοκύριακο από τη Βρετανία. Παράλληλα, μαχητικά F-35 έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα για την κατάρριψη drones στη γειτονική Ιορδανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολυεπίπεδης αμυντικής στρατηγικής.

Δεν ήταν έκπληξη οι επιθέσεις του Ιράν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Σύμφωνα με το Sky News, η Κύπρος βρίσκεται σε κρίσιμη γεωστρατηγική θέση, κοντά στον Λίβανο και σε περιοχές επιρροής του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Οι επιθέσεις στο RAF του Ακρωτηρίου δεν αποτέλεσαν έκπληξη, καθώς οι απειλές από την Τεχεράνη ήταν γνωστές και δημόσιες. Παρά την αρχική άρνηση της Βρετανίας να επιτρέψει τη χρήση βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν, η στρατηγική έχει πλέον αλλάξει, με στόχο την προστασία των βρετανικών συμφερόντων και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Τζον Χίλι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο

Σε ερώτηση του Sky News για το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει σε επίθεση κατά του Ιράν, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας απέφυγε τρεις φορές να αποκλείσει το ενδεχόμενο, αφήνοντας ανοιχτή τη στρατηγική επιλογή για μελλοντική εμπλοκή.

Πηγή: iefimerida.gr