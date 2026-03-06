Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σας γράφω από τον... άλλο κόσμο

Μας ενημέρωσαν (όπως πάντα με στόμφο για το μέγα κατόρθωμα) ότι την Τετάρτη το βράδυ στις 7.00 θα λαμβάναμε, όλοι οι πολίτες στα τηλέφωνά μας, δοκιμαστικό προειδοποιητικό μήνυμα για την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή. Το τι έγινε τελικά όλοι το γνωρίζουν. Άλλοι πολίτες έλαβαν το μήνυμα, άλλοι με μικρή ή μεγάλη καθυστέρηση, άλλοι μόνο στα Ελληνικά, άλλοι μόνο στα Αγγλικά, άλλοι και στις δύο γλώσσες και πολλοί άλλοι δεν το έλαβαν ποτέ. Προσωπικά έλαβα το μήνυμα στις 20:42, μία ολόκληρη ώρα δηλαδή και 42 λεπτά μετά, που αν υποθετικά υπήρχε κίνδυνος θα έπρεπε να μετακινηθώ σε ασφαλές μέρος κ.λπ. κ.λπ. Με λίγα λόγια δηλαδή, αν όντως υπήρχε κίνδυνος, θα ήμουν τώρα… μακαρίτης. Όσο για εκείνους που δεν έλαβαν ποτέ το μήνυμα, τι να πούμε; Ότι προφανώς τους υπολόγισαν στις λεγόμενες… παράλληλες απώλειες;

Κ. ΖΑΔΗΣ

