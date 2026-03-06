Βρήκαν τους ενόχους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

 Εκπρόσωποι οργανισμών, κυρίως αυτών που έχουν σχέση με την τουριστική βιομηχανία, προφανώς βρήκαν τον ένοχο των δυσοίωνων -ελπίζουμε όχι για πολύ- προοπτικών στην οικονομία αυτό το διάστημα. Για ορισμένους εξ αυτών το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τα γεγονότα την ίδια στιγμή κατά την οποία οι επίσημοι φορείς μεταφέρουν μια μόνιμη σύγχυση από ενέργειες και πράξεις τους, με αποτέλεσμα αυτό αντανακλαστικά να διαχέεται προς όλους. Δεν αντιλέγουμε ότι η ψύχραιμη και πραγματική πληροφόρηση του κοινού για το τι διαδραματίζεται επί του εδάφους αλλά και επί θαλάσσης είναι η μόνη σωστή αντίδραση των Μέσων Ενημέρωσης αλλά ας ρίξουμε μια ματιά και στις ευθύνες αυτών που είναι οι φορείς των πρωταρχικών στοιχείων και κατά πόσον αυτές οι ειδήσεις είναι απαλλαγμένες από το σαράκι της επικοινωνίας και των εντυπώσεων. Για να λέμε δηλαδή τα πράγματα ως έχουν.

