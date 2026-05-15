Μιχάλης Κουνούνης: Πάσχουμε από ηγετικές προσωπικότητες σε όλους τους τομείς

Αφήσαμε τους λίγους με προσωπικές ατζέντες, να επηρεάζουν τους πολλούς και αυτό έχει χαλάσει την πολιτική, δηλώνει ο αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό Μιχάλης Κουνούνης.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, o κύριος Κουνούνης αναφέρεται στην πορεία του στον αθλητισμό, τις νίκες και τις διακρίσεις που κατέκτησε, βρισκόμενος σήμερα στη θέση του προπονητή γυναικείων ομάδων καλαθοσφαίρισης αλλά και του παγκόσμιου εκπαιδευτή προσωπικής ανάπτυξης.

Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να κάνει προσωπικές θυσίες για να προσφέρει στο συνάνθρωπο και την πόλη του. Εκφράζει την επιθυμία να μεταφέρει τις αξίες της πειθαρχίας, της συγκέντρωσης , του σεβασμού και της ομαδικότητας και στη Βουλή στην περίπτωση που εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έδρα.

Αναφέρεται στη σχέση του με τις γυναίκες, μιλώντας για την ισότητα που δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε , αλλά και ενέργειες του ιδίου να αποκαταστήσει αδικίες σε βάρος γυναικών.

Η διαχείριση των συναισθημάτων, είναι μεγάλο προνόμιο για τους αθλητές, πόσο μάλλον για τους πολιτικούς εξηγεί ο κύριος Κουνούνης ερμηνεύοντας τα συναισθήματα των πολιτών σε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων και άλλων γεγονότων που επηρεάζουν την κοινωνία.