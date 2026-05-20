Φιλανθρωπική επίδειξη μόδας απο τα Σωματεία Ladies Circle 5 Πάφου και Tangent 5 Πάφου

Με απόλυτη επιτυχία και συγκινητική ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου η φιλανθρωπική επίδειξη μόδας που διοργάνωσαν τα φιλανθρωπικά αδελφά σωματεία Ladies Circle 5 Πάφου και Tangent 5 Πάφου, σε μια πρωτοποριακή και ξεχωριστή τοποθεσία, στη Λαϊκή Γειτονιά στο κέντρο της πόλης της Πάφου.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Σύνδεσμος Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις, με τα καθαρά έσοδα να διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του συνδέσμου και τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών η βραδιά αποτέλεσε μια γιορτή προσφοράς, μόδας και πολιτισμού, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μοναδικές στιγμές γεμάτες λάμψη, συναίσθημα και αισιοδοξία. Τα εθελοντικά μοντέλα εντυπωσίασαν με την παρουσία και το χαμόγελό τους, περπατώντας με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα κάτω από την καθοδήγηση της συντονίστριας Άντζελα Δρουσιώτου.

Οι δημιουργίες και τα υπέροχα σύνολα, μαζί με τα εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου των καταστημάτων που συμμετείχαν, ανέδειξαν τη βραδιά σε ένα πραγματικό θέαμα υψηλής αισθητικής. Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο μαγευτική χάρη στον εξαιρετικό φωτισμό, τη μοναδική μουσική επένδυση και τους ξεχωριστούς ήχους από ταμπουρλέκι που συνόδευσαν την επίδειξη, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια και συναίσθημα.

Το κοινό αγκάλιασε θερμά την εκδήλωση, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή του με συνεχές και παρατεταμένο χειροκρότημα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Η μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης απέδειξε για ακόμη μία φορά πως όταν η προσφορά συναντά την αγάπη και τη συνεργασία, μπορούν να δημιουργηθούν πραγματικά σπουδαία γεγονότα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.