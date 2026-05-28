Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κόμμα για τα Ζώα: Καλεί τους κεντρώους να φτιάξουν κοινές πολιτικές θέσεις - Δύσκολα τα πράγματα χωρίς το ΔΗΚΟ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Κυριάκος Κυριάκου εισηγείται τη δημιουργία φόρουμ με τη συμμετοχή των κομμάτων που έμειναν εκτός βουλής.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου επανέρχεται με πρόταση για διάλογο και συνεργασία μεταξύ πολιτικών σχηματισμών που έμειναν εκτός Βουλής μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος παραμένει χωρίς ουσιαστική εκπροσώπηση. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει την άποψη ότι οι μετεκλογικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία μια νέα συζήτηση για το μέλλον του ενδιάμεσου και κεντρώου χώρου.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Κυριάκου, εισηγείται τη δημιουργία ενός φόρουμ πολιτικού συντονισμού με τη συμμετοχή κομμάτων, κοινωνικών φορέων, ακαδημαϊκών και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών θέσεων και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια θα πρέπει να βασίζεται σε αρχές όπως η πράσινη πολιτική, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, η διαφάνεια, η θεσμική μεταρρύθμιση και η στήριξη της νέας γενιάς.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι οποιαδήποτε ανασύνθεση του κεντρώου χώρου δύσκολα μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή ή τη συναίνεση του ΔΗΚΟ, το οποίο διατηρεί κοινοβουλευτική παρουσία και οργανωμένη κομματική δομή. Το Κόμμα για τα Ζώα εκτιμά ότι, εφόσον υπάρξει σοβαρός πολιτικός σχεδιασμός και προγραμματική βάση, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα μπορούσε να διαμορφωθεί είτε ένας νέος ενιαίος πολιτικός φορέας είτε ένας σταθερός συνασπισμός συνεργαζόμενων δυνάμεων με κοινή πολιτική παρέμβαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΚΕΝΤΡΟΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα