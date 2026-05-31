Τροποποιήσεις στη συμφωνία με το Ιράν ζητά ο Τραμπ - Οι αυστηρότεροι όροι για τα πυρηνικά

Μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχειρίας έστειλε στο Ιράν o Ντόναλντ Τραμπ, περιπλέκοντας την κατάσταση, παρότι τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση επί των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας.

Για ποια ρύθμιση ζητά τροποποίηση

Στην τρέχουσα μορφή του, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά καμία συγκεκριμένη παραχώρηση πέραν αυτού.

Ακόμη, ορίζει ακόμη ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν και την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, με τα πρώτα θέματα στην ατζέντα να είναι ο τρόπος διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ο περιορισμός του περαιτέρω εμπλουτισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ θέλει να αυστηροποιήσει τους όρους που περιλαμβάνονται για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και τον περιορισμό του περαιτέρω εμπλουτισμού.

Ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει σαφέστερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που οι ΗΠΑ θα λάβουν το εμπλουτισμένο ουράνιο και το χρονοδιάγραμμα.

Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ επιθυμεί επίσης να τροποποιήσει ορισμένες διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ενδεχόμενη παράταση των διαπραγματεύσεων

Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες μέχρι οι Ιρανοί να απαντήσουν.

«Βρίσκονται κυριολεκτικά σε σπηλιές και δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Η ανάρτηση Τραμπ πριν την συνάντηση

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του πριν από την συνάντηση ο Τραμπ ουσιαστικά είχε αναφερθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιθυμούσε η Ουάσινγκτον και φάνηκε να υπονοεί ότι κλίνει προς την αποδοχή της. Η συνεδρίαση κράτησε τελικά δύο ώρες, χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωνε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ «θα συνάψει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική, ικανοποιεί τα όρια του και διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Πηγή: cnn.gr