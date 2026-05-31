Ανησυχία για το ρήγμα μετά την επίθεση στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης - Προειδοποίηση του ΔΟΑΕ

Την βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με drone σε κτήριο στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις «είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά».

Άμεσα κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο του στροβιλοστασίου που επλήγη, αναφέρει ο οργανισμός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της. Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα.

Η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό έγινε χθες Σάββατο με τον επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ να αναφέρει:

«Σήμερα το απόγευμα, (σ.σ. χθες) ένα ουκρανικό μαχητικό drone-καμικάζι έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ.

«Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Ο Λιχατσόφ χαρακτήρισε «σκόπιμη» την επίθεση.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εντελώς ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχατσόφ.

