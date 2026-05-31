Χιλιάδες υποστηρικτές του Οζγκούρ Οζέλ συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα

Ο καθαιρεθείς με δικαστική απόφαση ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Οζγκούρ Οζέλ, συγκέντρωσε το Σάββατο στην Άγκυρα χιλιάδες υποστηρικτές του, σε πορεία διαμαρτυρίας μετά την απόφαση που τον απομάκρυνε από την ηγεσία του CHP.

Αφού μίλησε στους υποστηρικτές του, οι οποίοι, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Anka και μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στην αντιπολίτευση, ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες, ο Οζέλ τέθηκε επικεφαλής πορείας στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση της περασμένης εβδομάδας, με την οποία ακυρώθηκε το συνέδριο του κόμματος του 2023 και επανήλθε ουσιαστικά στην ηγεσία του CHP ο πρώην πρόεδρός του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Κιλιτσντάρογλου, διχαστική προσωπικότητα εντός του κόμματος, είχε ηττηθεί από τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές νωρίτερα την ίδια χρονιά. Η δικαστική απόφαση εκτιμάται ότι ενισχύει τις πιθανότητες του Ερντογάν να παραμείνει στην εξουσία.

Χθες, ο Κιλιτσντάρογλου επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του CHP για πρώτη φορά μετά την απόφαση της 21ης Μαΐου και δεσμεύθηκε να εξυγιάνει το κόμμα από τη διαφθορά, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν δήμους που διοικούνται από το CHP.

Η καθαιρεθείσα ηγεσία αρνείται τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες. Η κυβέρνηση απορρίπτει τον ισχυρισμό αυτό.

Την ώρα που μιλούσε ο Κιλιτσντάρογλου, ο Οζέλ απευθυνόταν σε μεγαλύτερο πλήθος έξω από τα τοπικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

«Αυτό δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα του CHP», δήλωσε ο Οζέλ. «Αυτό είναι ένα ζήτημα ανάμεσα στον Ερντογάν και το έθνος», είπε, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική απόφαση δεν νομιμοποιεί την ηγεσία Κιλιτσντάρογλου.

Ο Οζέλ ζήτησε επίσης την άμεση διεξαγωγή κομματικού συνεδρίου, ενώ οι υποστηρικτές του φώναζαν συνθήματα όπως «Ηγέτης Οζγκούρ!» και «Προδότης Κεμάλ!».

Στη συνέχεια, τέθηκε επικεφαλής ειρηνικής πορείας προς το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας και του CHP.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχε και ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος θεωρείται πιθανή εναλλακτική υποψηφιότητα του CHP για την προεδρία, στη θέση του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου εξακολουθεί να θεωρείται ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν.

Ο Γιαβάς ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή συνεδρίου.

Ο Κιλιτσντάρογλου δήλωσε ότι συνέδριο θα πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό», χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

