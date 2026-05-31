Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

29χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικούς έξω από το σπίτι του, τούς έστειλε νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρά την αντίσταση που προέβαλε ο 29χρονος, συνελήφθη τόσο για τα αυτόφωρα αδικήματα τα οποία διέπραξε, όσο και για το υπό αναφορά εκκρεμές δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση.

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 29 ετών, προχώρησαν χθες μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, για διερευνώμενα αδικήματα επίθεσης εναντίον Αστυνομικού, αντίστασης κατά τη σύλληψη, απειλής κ.α.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα, μέλη των Αστυνομικών Σταθμών Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου, μετέβησαν σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου προς αναζήτηση 29χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για μη παρουσίαση του σε εκδικαζόμενες υποθέσεις δικαστηρίου.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε έξω από την οικία του να κρατά μαχαίρι και χαρτοκόπτη, και κατά την ενημέρωση του από τα μέλη της Αστυνομίας για τους λόγους της παρουσίας τους στο μέρος, αρνείτο να συνεργαστεί και επιτέθηκε εναντίον τους προκαλώντας τους εκδορές, κυρίως στα χέρια.

Παρά την αντίσταση που προέβαλε ο 29χρονος, συνελήφθη τόσο για τα αυτόφωρα αδικήματα τα οποία διέπραξε, όσο και για το υπό αναφορά εκκρεμές δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση.

Τα μέλη της Αστυνομίας, μεταφέρθηκαν στις Α΄ Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο. 

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα