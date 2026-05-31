29χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικούς έξω από το σπίτι του, τούς έστειλε νοσοκομείο

Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 29 ετών, προχώρησαν χθες μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, για διερευνώμενα αδικήματα επίθεσης εναντίον Αστυνομικού, αντίστασης κατά τη σύλληψη, απειλής κ.α.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα, μέλη των Αστυνομικών Σταθμών Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου, μετέβησαν σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου προς αναζήτηση 29χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για μη παρουσίαση του σε εκδικαζόμενες υποθέσεις δικαστηρίου.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε έξω από την οικία του να κρατά μαχαίρι και χαρτοκόπτη, και κατά την ενημέρωση του από τα μέλη της Αστυνομίας για τους λόγους της παρουσίας τους στο μέρος, αρνείτο να συνεργαστεί και επιτέθηκε εναντίον τους προκαλώντας τους εκδορές, κυρίως στα χέρια.

Παρά την αντίσταση που προέβαλε ο 29χρονος, συνελήφθη τόσο για τα αυτόφωρα αδικήματα τα οποία διέπραξε, όσο και για το υπό αναφορά εκκρεμές δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση.

Τα μέλη της Αστυνομίας, μεταφέρθηκαν στις Α΄ Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις.