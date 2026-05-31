Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

ΗΠΑ: Μετεωρίτης με ταχύτητα 120.000 χλμ/ώρα διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκκωφαντικές εκρήξεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δορυφορική εικόνα της έκρηξης του μετεωρίτη/ Φωτογραφία: Υπηρεσία Δορυφόρων και Πληροφοριών της NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

Oι εκκωφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους

Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ, και οι εκκωφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA).

Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 (τοπική ώρα, 21:06 στην Ελλάδα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ντόρεν, εκπρόσωπος Τύπου της NASA.

«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», δήλωσε η Ντόρεν.

Με ταχύτητα 120.000 χλμ/ώρα

Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χλμ/ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιομέτρων από το έδαφος.

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της NASA.

Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σείστηκαν τα σπίτια τους.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα