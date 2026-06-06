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Θα πρέπει να αναθεωρήσουν

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Το deal που έγινε για την προεδρία της Βουλής περιλαμβάνει και την εισήγηση Φειδία Παναγιώτου, που συμφώνησε η Αννίτα Δημητρίου, για κατασκευή σε σύντομο χρονικό διάστημα 10.000 νέων κατοικιών. Να τους ενημερώσουμε ότι το πλάνο τους χρειάζεται αναθεώρηση αφού, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργολάβων, τους τελευταίους δύο μήνες το κόστος των οικοδομικών υλικών πήγε 10% πάνω, ενώ σε επίπεδο πενταετίας ανέβηκαν 35%. Άρα, η οικονομική μελέτη κόστους (ποια;), που είναι πίσω από αυτό το πρότζεκτ, θα πρέπει να αλλάξει και να επικαιροποιηθεί. Να βιαστούν όμως διότι, με τους ρυθμούς που κινείται το κυπριακό κράτος, 10.000 σπίτια δεν κτίζουμε ούτε σε 30 χρόνια… και φανταστείτε τότε το κόστος! 

Παζ.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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