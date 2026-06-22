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Η Ελεγκτική… σε ρυθμούς social media

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Ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών έκανε η Ελεγκτική Υπηρεσία, επιστρατεύοντας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Με σύντομα βιντεάκια και απλή, κατανοητή γλώσσα παρουσιάζει στο κοινό τα ευρήματα των ελέγχων της. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει στην πράξη ότι η διαφάνεια ενισχύεται ουσιαστικά όταν τα πορίσματα παρουσιάζονται με σαφή, άμεσο και κατανοητό τρόπο.

Τον ρόλο της παρουσιάστριας ανέλαβε, βεβαίως, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, η οποία με άνεση και επικοινωνιακή ευχέρεια ενισχύει την εικόνα και την εξωστρέφεια του θεσμού.

ΜΧΣ

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