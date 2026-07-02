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Μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η τοπική διοίκηση της Οντ, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ανέφερε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή Οντ, στη νότια Γαλλία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η τοπική διοίκηση της Οντ, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ανέφερε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Το βράδυ της Τετάρτης, η έντονη μυρωδιά καπνού έφτασε σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας. Σύμφωνα με έναν πιλότο που μίλησε στο Reuters, το πλήρωμα τουλάχιστον μίας πτήσης αναγκάστηκε να καθησυχάσει τους επιβάτες, διευκρινίζοντας ότι η οσμή δεν προερχόταν από το αεροσκάφος.

Την ίδια ώρα, δεύτερη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λανσόν, επίσης στη νότια Γαλλία, τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να σημειωθεί νέο κύμα ακραία υψηλών θερμοκρασιών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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