Μέρα πένθους η Τρίτη Ιουλίου στην Ουκρανία -  Τυφλά κτυπήματα των Ρώσων στο Κίεβο

Το βράδυ της πρώτης Ιουλίου ως τα ξημερώματα της δύο του μηνός καταγράφηκε μια από τις πιο σφοδρές επιθέσεις που έχει δεχθεί το Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 494 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 74 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον ουκρανικών στόχων. Παρά τις σημαντικές επιτυχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, δεκάδες πύραυλοι και drones κατάφεραν να πλήξουν την ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας.

Η επίθεση ξεκίνησε αργά το βράδυ και συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και drones τύπου Shahed έπληξαν το Κίεβο σε όλες σχεδόν τις συνοικίες του. Οι εικόνες που ακολούθησαν θύμιζαν σκηνές πολέμου μεγάλης κλίμακας: πολυκατοικίες κατέρρευσαν, πυρκαγιές ξέσπασαν σε κατοικημένες περιοχές και σωστικά συνεργεία έδιναν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, χαρακτήρισε το χτύπημα ως «την πιο μαζική επίθεση κατά της πρωτεύουσας», ανακοινώνοντας παράλληλα την 3η Ιουλίου ως Ημέρα Πένθους. Μέχρι το πρωί είχαν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 13 νεκροί και περίπου 90 τραυματίες. Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν πολυκατοικίες, ένας σταθμός ασθενοφόρων, ξενοδοχεία, αποθήκες εμπορικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεις πολιτικής χρήσης. Χαρακτηριστική ήταν η καταστροφή αποθήκης της αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών MOYO και οι ζημιές σε έκθεση αυτοκινήτων Porsche, όπου δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Καθώς οι πυροσβέστες και οι διασώστες επιχειρούσαν ακόμη στους δρόμους του Κιέβου, η άλλη πλευρά του πολέμου εξελισσόταν εκατοντάδες και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Η Ουκρανία συνέχισε τη δική της εκστρατεία πλήγματος σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, επιλέγοντας κυρίως εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη στρατιωτική παραγωγή, την ενέργεια και την εφοδιαστική υποστήριξη του ρωσικού στρατού.

Την 1η Ιουλίου ουκρανικά drones έφτασαν στην Πένζα, διανύοντας πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, και έπληξαν το ερευνητικό και βιομηχανικό συγκρότημα AO «NIIFI», το οποίο παράγει αισθητήρες και συστήματα μέτρησης για τα βομβαρδιστικά Su-34, τα μαχητικά Su-57, αλλά και για στρατηγικά πυραυλικά συστήματα της Ρωσίας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν επιθέσεις στο διυλιστήριο της Ούφα στη Μπασκιρία, στο Κέντρο Διαστημικών Επικοινωνιών της Ντούμπνα κοντά στη Μόσχα, στο εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας Kurganmashzavod στο Κουργκάν και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων στην περιφέρεια της Τούλα. Νέες αναφορές κάνουν λόγο και για πλήγμα στο διυλιστήριο πετρελαίου του Κστόβο, προσθέτοντας ακόμη έναν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο στον κατάλογο των στόχων.

Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο στρατηγικές γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις που προκαλούν σημαντικές απώλειες στον άμαχο πληθυσμό και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία φαίνεται να επικεντρώνει όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας σε διυλιστήρια, εργοστάσια αμυντικής παραγωγής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και κέντρα επικοινωνιών που υποστηρίζουν άμεσα τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η τελευταία αυτή νύχτα ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του πολέμου. Στο Κίεβο, οι διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα πολυκατοικιών. Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones κατευθύνονταν προς εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν τη ρωσική στρατιωτική μηχανή. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει όχι μόνο τη στρατιωτική διάσταση της σύγκρουσης, αλλά και τη θεμελιώδη διαφορά στους στόχους που επιλέγουν οι δύο χώρες.