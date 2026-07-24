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πριν 5 ώρες

Κατηγορητήρια σε Δρουσιώτη και Σάντη: Καταχωρήθηκε σήμερα η υπόθεση εναντίον τους - Θα εκδικαστεί στο Κακουργιοδικείο
| Πολίτης News

Είναι τα ασθενοφόρα κερδοφόρα επιχείρηση;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μόλις πριν μερικές μέρες υπήρξε σοβαρή καταγγελία για ασθενοφόρο που δεν έφθασε ποτέ στο σημείο που κλήθηκε, με αποτέλεσμα να διακομισθεί αρχικά ο ασθενής με ιδιωτικό όχημα και να τον παραλάβει μετά από ώρα και στη μέση της διαδρομής ασθενοφόρο του ΟΚΥπΥ. Αποτέλεσμα να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Η οικογένεια κατήγγειλε αμέλεια αλλά ακόμα δεν πήρε καμία απάντηση παρά μόνο ότι γίνεται έρευνα. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων έκανε προσφορά για να παρέχει υπηρεσίες σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δηλαδή, αν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες τα Σαββατοκύριακα και όχι μόνο, μπορεί να ακούσουμε ότι δεν έχουμε ασθενοφόρο διότι είναι στο ποδόσφαιρο; Δεν είναι οξύμωρη κίνηση η εμπορικοποίηση των ασθενοφόρων, την ώρα που αρκετές περιοχές παραμένουν ακάλυπτες;

Ιουλία

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