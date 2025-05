Απαντά στη ρωσική προπαγάνδα η Γαλλία για το βίντεο που δείχνει τον Μακρόν να κρύβει δήθεν ένα "σακουλάκι κοκαΐνης"

Σάλος έχει προκληθεί με βίντεο που δημοσιοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Telegram η Μαρία Ζαχάροβα, και κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζονται ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Κιρ Στάρμερ να έχουν μπροστά τους ένα "ύποπτο" σακουλάκι, το οποίο "προσπαθεί" να "κρύψει" ο Γάλλος Πρόεδρος.

Ειδικότερα, στο εν λόγω βίντεο, βρισκόμενοι στο τρένο για Κίεβο, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος φαίνονται να κρύβουν δήθεν δύο αντικείμενα, ένα "μικρό σακουλάκι" ή φακελάκι και ένα "μικρό κουταλάκι", μόλις εμφανίζονται στο βαγόνι τους οι δημοσιογράφοι.

Η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών επιτίθεται ευθέως στους εν λόγω ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας ότι τις τύχες της Ευρώπης ρυθμίζουν «εξαρτημένοι τυχάρπαστοι». Μάλιστα, χρησιμοποιεί τη ρήση Ευρωπαίου διπλωμάτη ότι "πολλοί ηγέτες είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών…"

Παρέμβαση για το θέμα έκανε το Μέγαρο Μαξίμου, απορρίπτοντας την πιθανότητα χρήσης ναρκωτικών, ειδικά μάλιστα από τον Γάλλο πρόεδρο.

Δείτε το βίντεο:

Η απάντηση ήρθε αρχικά από τη γαλλική εφημερίδα Liberation με άρθρο της με τίτλο «Όχι, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε κοκαΐνη με τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ στο τρένο για το Κίεβο» ενώ στη συνέχεια υπήρξε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της της γαλλικής προεδρίας στο Χ.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr